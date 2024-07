Foto: INCENDIU STINS de politisti. Vezi unde s-a intamplat

In timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu, la data de 5 iulie 2024, cativa politisti din cadrul Politiei Orasului Baile Olanesti au observat ca, din zona unei locuinte, situata in comuna Vladesti, provine un fum intens. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca respectivul fum provine de la izbucnirea unui incendiu care se propaga foarte rapid la ... citește toată știrea