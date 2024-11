FOTO. Intalnire neasteptata pentru un mexican care, turist fiind, vizita judetul Valcea. A SUNAT IMEDIAT la Jandarmerie

Duminica, 17 noiembrie 2024, in jurul orei 14.00, jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea au fost solicitati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 sa intervina in sprijinul a doi turisti care coborau pe un traseu montan de la Cabana Cozia catre Manastirea Turnu. Cei doi turisti, in varsta de 43 si 45 de ani, unul roman si celalalt de nationalitate mexicana, au anuntat ca au observat un urs care mergea paralel cu traseul marcat si s-au temut ... citește toată știrea