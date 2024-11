FOTO. Investitii edilitare intr-o zona cu potential economic ridicat din Ramnicu Valcea

Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a realizat noi investitii in zonele cu potential economic ridicat din oras. Astfel, in zona cartierului Raureni au fost realizate, recent, lucrari de amenajare a trecerii la nivel cu calea ferata de pe strada Drumul Garii (capatul dinspre est) cu dale elastice. Aceste investitii au condus la imbunatatirea semnificativa a traficului auto, a confortului si a sigurantei in utilizarea zonei.In aceeasi zona, s-a asfaltat portiunea de strada afectata de lucrari. ... citește toată știrea