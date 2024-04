FOTO: Jandarmii au reusit sa gaseasca o fetita disparuta

Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Valcea ne-au informat ca, in aceasta seara de vineri, 5 aprilie 2024, in urma unui apel la numarul de urgenta 112, a fost semnalata disparitia unui copil de langa mama sa in municipiul Ramnicu Valcea. Politia Valcea a solicitat sprijinul Jandarmeriei Valcene pentru a gasi cat mai repede fetita de 12 ani disparuta."Cu ajutorul informatiilor furnizate de colegii politisti, care au descris semnalmentele copilei - ... citește toată știrea