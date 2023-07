Primaria comunei Daesti anunta o serie de lucrari de investitii ce au loc, in aceasta perioada, pe raza localitatii. Primarul George Popolan a deschis santiere in mai multe zone. Se lucreaza la infrastructura rutiera, la indepartarea efectelor calamitatilor naturale, la unitatile de invatamant, la sala de sport ce urmeaza a fi receptionata etc."Continua lucrarile de investitii in comuna Daesti: Drumul Balului (DC 17) - Lucrari de stabilizare versant, refacere platforma drum, construire rigole ... citeste toata stirea