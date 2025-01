FOTO. La Spitalul Vechi din Ramnicu Valcea, un proiect derulat cu fonduri europene este aproape de finalizare

Miercuri, 8 ianuarie 2025, Constantin Radulescu, presedintele Consiliului Judetean Valcea a efectuat o vizita la Spitalul Vechi (Spitalul nr. 2, asa cum mai este cunoscut) din Ramnicu Valcea. Aici, un proiect derulat cu fonduri europene, la care s-a lucrat in ultima perioada, este aproape de finalizare. Proiectul la care facem referire vizeaza cresterea sigurantei pacientilor in spital."Peste 2,2 milioane euro se investesc in modernizarea instalatiilor de ventilatie si tratare a aerului, a ... citește toată știrea