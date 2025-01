Foto. LEMN CONFISCAT la Brezoi. Soferului i-a fost interzis sa mai foloseasca ansamblul auto

Politistii din cadrul Politiei Orasului Brezoi au oprit pentru control, in dimineata zilei de 13 ianuarie 2025, in jurul orei 07.00, un ansamblu auto format din cap tractor si semiremorca, condus de un barbat in varsta de 50 de ani, domiciliat in orasul Brezoi, judetul Valcea. Conform avizului de insotire prezentat, vehiculul transporta aproximativ 13 metri cubi de material lemnos, compus din rasinoase si plop."In urma verificarilor ... citește toată știrea