O actiune demarata in urma cu mai multi ani continua in ritm sustinut si in prezent: amenajarile din jurul blocurilor din Ramnic in vederea eliminarii infiltratiilor de apa ce cauzeaza inundarea subsolurilor si igrasia. Lucrarile constau in realizarea de sisteme perimetrale de colectare a apelor pluviale si de evacuare a lor astfel incat acestea sa nu mai afecteze structura imobilului, in paralel realizandu-se, dupa caz, ... citeste toata stirea