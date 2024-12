FOTO. Mai multe familii din sudul judetului Valcea, ajutate cu alimente si alte produse, inainte de sarbatori

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, in pragul sarbatorilor de iarna, parintele Iulian Lixandra a transformat spiritul Craciunului in fapte de milostenie pentru familiile nevoiase din comuna Ghioroiu, judetul Valcea.Cu sprijinul credinciosilor parohiei sale, parintele a organizat o actiune caritabila impresionanta, distribuind ajutoare constand in imbracaminte calduroasa, alimente de baza si produse specifice sarbatorilor persoanelor nevoiase ... citește toată știrea