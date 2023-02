S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza de luni, 13 februarie 2023, in jurul orei 16.30. Mai multe echipaje de Politie, dar si mascati din cadrul Fortelor Speciale au descins in zona Dovali a municipiului Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor, fortele de ordine au gresit blocul initial, pentru ca mai apoi sa nimereasca exact locatia pe care o cautau. De acolo au iesit ... citeste toata stirea