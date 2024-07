FOTO: Material lemnos, CONFISCAT in plina strada. DOSAR PENAL pentru un barbat din Alba

Un caz de confiscare de material lemnos s-a petrecut in judetul Valcea, de aceasta data chiar in plina strada! Sambata, 6 iulie 2024, politistii Orasului Brezoi au oprit pentru control, pe Drumul National 7A, pe raza orasului, un ansamblu de vehicule. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul ansamblului de vehicule se afla un barbat in varsta de 52 de ani, domiciliat in judetul Alba.In urma verificarilor ... citește toată știrea