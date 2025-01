FOTO. Nu a vazut bine drumul?? UN TANAR a provocat un accident... "ciudat" pe DN 7

Sambata, 11 ianuarie 2025, in jurul orei 08:30, pe Drumul National 7, in satul Gura Vaii din comuna Bujoreni, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Din primele verificari efectuate de politistii Serviciului Rutier Valcea, s-a stabilit ca un tanar in varsta de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in ... citește toată știrea