UPDATE: Potrivit surselor noastre, autoutilitara apartine unei firme ce are contract cu Primaria Horezu pentru efectuarea marcajelor rutiere pe strazile din oras. Cei doi raniti sunt un barbat de 50 de ani, din Bujoreni, si un cetatean grec in varsta de 48 de ani. In cauza, Politia Horezu a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si nerespectarea obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca.Doua persoane au ajuns la spital in urma ... citeste toata stirea