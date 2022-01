Pompierii militari ISU Valcea au anuntat ca o casa a luat foc la Gusoieni, sat Burdalesti, iar proprietara a avut nevoie de ingrijiri medicale. S-a intamplat in jurul orei 14.00, flacarile declansandu-se in interiorul casei unde au ars elemente de mobilier dintr-un dormitor.Din fericire incendiul a fost stins in scurt timp, inainte ca ... citeste toata stirea