Un autoturism inmatriculat in judetul Valcea a fost implicat intr-un accident rutier ce a avut loc azi, 10 septembrie 2023, pe DN 7C, la Merisani, in judetul Arges. O femeie si o fetita, ambele din Valcea, au fost ranite.Din verificarile preliminare, efectuate de catre politistii Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 35 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza comunei Merisani, din directia Pitesti spre curtea de Arges, in imprejurari ce vor fi ... citeste toata stirea