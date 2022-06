In aceasta dimineata, o femeie si-a gasit sfarsitul intr-o fantana adanca de 11 metri. Tragedia a avut loc in jurul orei 10.00, in comuna Galicea, sat Bratia Vale, judetul Valcea."Din spusele apelantului care a cerut ajutor prin 112, fantana are o adancime de aproximativ 11 m si 1 m in diametru.Pentru salvarea persoanei, salvatorii ajunsi la fata locului au actionat cu ajutorul unei scari de fereastra si ... citeste toata stirea