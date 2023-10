S-a intamplat azi, 20 octombrie 2023, in jurul orei 14.30, in municipiul Sibiu, in intersectia dintre strada Salzburg cu Calea Surii Mici, la coborarea spre aeroport. Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari efectuate de catre politistii rutieri a rezultat ca, in timp ce conducea un microbuz destinat transportului de persoane pe DJ 143B, Rusciori - Sibiu, o femeie in varsta de 44 de ani, din judetul Valcea, a patruns in intersectia cu strada ... citeste toata stirea