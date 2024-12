Foto. PERCHEZIEsII ample in Valcea. Sunt vizate persoane care puneau anunturi de vanzari false pe internet

Astazi, 17 decembrie 2024, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Valcea, au pus in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Valcea si Olt si in municipiul Bucuresti.Activitatile s-au desfasurat intr-o cauza penala vizand destructurarea unei grupari de criminalitate organizata constituita in vederea savarsirii ... citește toată știrea