Opt perchezitii domiciliare au avut loc azi, 4 iulie 2023, la Valcea si la Bucuresti, vizate fiind persoane suspecte de comiterea infractiunilor de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dar si uz de arma. Oamenii legii au confiscat, in urma descinderilor, arme, cartuse, trofee si dispozitive ce-i ajutau sa vaneze noaptea.Suspectii in cauza sunt acuzati de multiple acte de braconaj cinegetic, dar si piscicol si de folosirea armelor fara drept, in fonduri de ... citeste toata stirea