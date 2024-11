FOTO. "Performanta" reusita de un tanar de 19 ani. S-A RASTURNAT cu masina! Problema este ca si-a bagat un prieten in spital

In data de 27 noiembrie 2024, in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Baile Olanesti au fost sesizati, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul National 64, in comuna Vladesti, judetul Valcea. Din primele cercetari efectuate la fata locului, s-a stabilit ca un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani, domiciliat in comuna Tomsani, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea ... citește toată știrea