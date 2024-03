FOTO: Persoana cazuta in raul Olt este cautata cu scafandri si sonar. Ploaia si vantul au intrerupt, temporar, desfasurarea misiunii

Cautarile incepute in seara de 27 martie 2024 pentru gasirea unei persoane despre care se crede ca ar fi cazut in raul Olt (in zona barajului Gura Lotrului) nu s-au finalizat cu rezultatul dorit. Persoana in cauza inca nu a fost gasita! Pompierii au reluat cautarile in aceasti dimineata de 28 martie."Au fost reluate operatiunile de cautare in mediul acvatic a persoanei posibil inecate, in zona barajului Gura ... citește toată știrea