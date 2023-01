Un batran in varsta de 80 de ani a fost ranit grav intr-un accident rutier ce a avut loc in aceasta seara pe DN 7, pe raza localitatii Milcoiu.Potrivit IPJ Valcea, din primele verificari efectuate de politistii Serviciului Rutier, se pare ca pietonul traversa strada in momentul in care a fost acrosat de un ... citeste toata stirea