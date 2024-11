FOTO. Politistii i-au interzis unui locuitor din Dragasani sa isi mai foloseasca masina pentru sase luni. VEZI cu ce a gresit

Astazi, 28 noiembrie 2024, in jurul orei 18.00, politistii Serviciului Rutier au depistat pe Drumul Judetean 645, pe raza comunei Orlesti, un barbat in varsta de 57 de ani, domiciliat in municipiul Dragasani, in timp ce efectua transport public de persoane contra cost, fara a detine autorizatie TAXI sau o copie conforma valabila.In acest sens, barbatul a fost sanctionat ... citește toată știrea