FOTO: Politistii valceni i-au prins pe tinerii care gasisera o metoda ingenioasa pentru a face bani

In data de 6 martie 2024, politistii Postului Caineni au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de doi barbati, din judetul Arges, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari a reiesit faptul ca tinerii, in varsta de 22 si 25 de ani, domiciliati in comuna Bogati, judetul Arges, ar fi sustras, in noptile de 6/7 noiembrie 2023 si 22/23 ianuarie 2024, aproximativ 660 de litri de motorina din rezervoarele autocamioanelor stationate pe timpul noptii in parcarile din