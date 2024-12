FOTO. Pompierii au salvat 30 de bovine, 11 porcine si peste o suta de pasari dupa ce adapostul in care se aflau a luat foc

Patru autospeciale de stingere ale pompierilor au actionat in aceasta dimineata de sambata, 7 decembrie 2024, incepand cu ora 07.00, pentru lichidarea incendiului care se manifesta la un depozit de furaje cu suprafata de aproximativ 100 de metri patrati, dar si la o anexa in care se aflau adapostite animale domestice si pasari. Incendiul a izbucnit in comuna Diculesti din sudul judetului Valcea. Pompierii au actionat si pentru protejarea ... citește toată știrea