FOTO. Pompierii din Valcea au intervenit pentru stingerea flacarilor la un adapost de animale

In aceasta dimineata de miercuri, 21 septembrie 2022, in juril orei 06.30, pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un adapost de animale, in localitatea Vulturesti, sat Vulturesti, judetul Olt. La fata locului au fost trimisi pompierii militari din cadrul Detasamentului Dragasani, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma.Pana la stingerea flacarilor, au ars suprastructura din lemn a fanarului, pe o suprafata de ... citeste toata stirea