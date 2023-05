Vineri, 19 mai, primarul Mircia Gutau a inaugurat parcul din vecinatatea Garii CFR in care, printre elementele obisnuite ale unei astfel de facilitati de agrement, se numara, in premiera la Ramnic, doua piste de pumptrack. Parcul a fost realizat pe o suprafata de 1822 mp de teren, degradat si restrictionat publicului, din proprietatea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, inchiriata Municipiului Ramnicu Valcea in baza HCL nr. 216/2022 in luna august a anului trecut, dupa demersuri sustinute ... citeste toata stirea