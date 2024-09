Foto. PRIMA ZAPADA din aceasta toamna, primele probleme pe drumuri. Noi atentionari pentru soferi

Data de 15 septembrie 2024 a adus prima zapada din aceasta toamna. A nins pe Transalpina, in judetele Valcea, Gorj, dar si pe alte drumuri nationale din zonele montane ale judetelor Hunedoara, Alba, Sibiu. S-a circulat foarte anevoios, soferii fiind sfatuiti de catre salvamontisti sa renunte la a taversa acest drum montan. In cazul in care vom avea o iarna cu zapezi, probabil se va circula din nou cu greutate pe drumurile nationale din tara noastra."Pe Transalpina, la ... citește toată știrea