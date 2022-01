FOTO - Primarul Vladulescu, Budesti: "Prima zi in scoala moderna"

Scoala gimnaziala Budesti a trecut printr-un amplu proces de modernizare si extindere, iar azi, 17 ianuarie 2022, in prezenta primarului Ionel Vladulescu, elevii au inceput cursurile in conditii excelente. Unitatea de invatamant a fost dotata cu mobilier nou, table interactive cu sistem de proiectie ultramodern, unde orele pot fi transmise in direct pe internet, pentru ca elevii care nu pot ajunge la cursuri din motive medicale sa poata asista la ele."In aceasta dimineata de 17 ianuarie, ... citeste toata stirea