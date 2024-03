FOTO: Primele radare informative au fost montate pe strazile din Ramnic

Primele trei perechi de radare informative au fost montate deja pe strazile Ramnicului, iar conducatorii auto care trec pe bulevardul Dem Radulescu (in dreptul supermarketului Lidl), pe strada Ostroveni (in zona foisoarelor) sau pe strada Morilor vor putea astfel sa vada exact care este viteza cu care se deplaseaza si sa se incadreze in limitele legale. Alte doua perechi de radare informative vor fi montate in perioada urmatoare pe Calea lui Traian Nord (zona Supeco) si pe strada Stolniceni (in ... citește toată știrea