FOTO. Proiectul de modernizare a transportului in comun din Ramnicu Valcea s-a finalizat. Cate statii noi de autobuz avem acum in municipiu

Miercuri, 13 noiembrie 2024, proiectul denumit "Modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Ramnicu Valcea" s-a incheiat oficial printr-o conferinta de presa sustinuta de viceprimarul Eusebiu Veteleanu. Prin proiectul finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 s-au inlocuit 89 de statii de autobuz cu structuri moderne, dotate cu ... citește toată știrea