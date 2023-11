Institutiile de stat din Valcea intra pe rand in greva, punand presiune pe Guvern pentru a le fi respectate drepturile salariale. Dupa CAS, DSP, AJOFM, Casa de Pensii, acum a venit randul inspectorilor de munca din Valcea. Luni, 20 noiembrie 2023, in fata ITM Valcea a avut loc un protest, angajatii manifestandu-se timp de o ora. Ei cer salarii egale cu celelalte institutii de control deconcentrate, amenintand chiar cu greva generala in cazul in care solicitarile lor nu vor fi luate in seama. ... citeste toata stirea