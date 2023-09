Disparut de acasa inca din data de 27 august 2023, un barbat in varsta de 61 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, a fost gasit mort in Muntii Capatanii. Teodor Miertoiu era cautat cu disperare de familie si de autoritati, iar ultimele dati a fost vazut undeva in zona Calimanesti, cand a coborat dintr-un autocar, iar mai apoi in preajma unei statii peco. El nu era la prima plecare de ... citeste toata stirea