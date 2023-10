La prima ora a diminetii, un accident rutier a avut loc la Stolniceni, pe DN 64, pe raza municipiului Ramnicu Valcea. IPJ Valcea a anuntat ca, din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, un biciclist de 61 de ani, din orasul Babeni, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, pe DN 64, la km 105 + 850 metri, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi fost acrosat de un autoturism, condus de un barbat, de 59 de ani, din orasul Babeni, fiind ... citeste toata stirea