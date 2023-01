FOTO - RAZIE in VALCEA. Taximetristii au fost vizati!

Aproape 130 de masini au fost oprite in trafic ieri, 17 ianuarie 2023, vizatii fiind, in special, autovehiculele destinate transportului in regim de taxi. Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea incearca, prin astfel de actiuni, sa previna incalcarea legislatiei privind transportul public de persoane in regim de taxi, transportului alternativ, dar si sa elimine pirateria in domeniu.Astfel, bilantul raziei este urmatorul: au fost verificate 129 de autovehicule, ... citeste toata stirea