Foto. REABILITARE GENERALA pentru cea mai importanta strada din statiunea Baile Govora

In aceasta perioada, in Baile Govora, se deruleaza lucrari de reabilitare/ modernizare a celei mai importante strazi din statiune. Este vorba despre strada Tudor Vladimirescu, care traverseaza intreg centrul statiunii.Primarul orasului, Mihai Mateescu, a transmis un mesaj prin care ii roaga pe govoreni sa manifeste intelegere cu privire la faptul ca, in perioada desfasurarii lucrarilor, pe aceasta strada se va circula mai anevoios. In plus, in mod inerent, govorenii care au locuintele situate ... citește toată știrea