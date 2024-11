FOTO. Reabilitarea Colegiului Energetic continua in ritm sustinut

In urma cu cateva saptamani (vezi AICIdetalii), ziarul nostru va prezenta informatii si imagini despre inaugurarea unei cladiri scolare complet modernizate la Colegiul Energetic din Ramnicu Valcea. Ei bine, in aceasta perioada, continua lucrarile pentru eficientizarea energetica a corpului principal al unitatii scolare aflata in nordul municipiului Ramnicu Valcea, in baza unui proiect care se deruleaza cu finantare obtinuta prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Tot de un ... citește toată știrea