Prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", Primaria Daesti beneficiaza de finantare pentru infiintarea sistemului de distributie gaze naturale. Lucrarile la Daesti pentru introducerea gazelor naturale au fost reluate in vara acestui an, la sistem lucrandu-se si anul trecut pentru ca toti locuitorii comunei Daesti sa beneficieze de aceasta facilitate. Asadar, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in comuna Daesti se introduce reteaua de gaze naturale pe o lungime