Romprest Energy, compania care asigura colectarea si transportul deseurilor municipale generate de populatia, institutiile, intreprinderile, societatile cu activitati comerciale din Ramnicu Valcea, in vederea tratarii acestora, continua modernizarea parcului de utilaje specializate in colectarea si transportul deseurilor si care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului.Astfel, in anul 2021 au fost introduse in circulatie 4 utilaje compactoare noi marca Ford, din gama de capacitate ... citeste toata stirea