FOTO: S-au finalizat lucrarile de modernizare la Baraca 33. Care sunt conditiile de care beneficiaza chiriasii

In demersul de imbunatatire a conditiilor de trai pentru chiriasii din imobilele aflate in proprietatea municipiului Ramnicu Valcea, primarul Mircia Gutau a inaugurat vineri, 12 aprilie 2024, lucrarile de modernizare de la Baraca 33 din Colonie Nuci. Investitia a constat in recompartimentarea si extinderea incaperilor astfel incat acestea sa beneficieze de grupuri sanitare proprii, dotarea cu instalatii sanitare, inlocuirea sarpantei si a sistemului de colectare a apelor meteorice, refacerea ... citește toată știrea