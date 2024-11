FOTO. Se circula in conditii de IARNA intr-un judet riveran Valcii

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu au anuntat ca, astazi, 21 noiembrie 2024, traficul rutier din judetul aflat la nord de Valcea se desfasoara in conditii de iarna."Nu sunt inregistrate blocaje ale drumurilor, in schimb se circula ingreunat pe unele drumuri judetene, DJ 106 D (Sibiu - Cisnadioara) si 106 A (Rasinari - Paltinis), din cauza unor copaci cazuti pe carosabil. De asemenea, in municipiul Sibiu, in zona Rampa Stefan cel Mare, un stalp de electricitate a cazut pe ... citește toată știrea