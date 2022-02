FOTO. Serviciu de evidenta persoanelor, inaugurat la Popesti

Eveniment important azi, 24 februarie 2022, in comuna Popesti, acolo unde primarul Aurora Magura si invitatii sai de seama au inaugurat Serviciul public de evidenta a persoanelor in localitate. Proiectul ambitios al edilului a prins contur ca urmare a demersurilor facute, dar si cu sprijinul conducerii judetului Valcea. Astfel, de azi inainte, locuitorii comunei Popesti pot cere eliberarea actelor de identitate chiar in localitatea lor, fara a mai pierde timp si bani pentru a merge la Horezu. ... citeste toata stirea