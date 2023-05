Politistii Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva anunta producerea unui accident rutier pe A1, la kilometrul 247, in zona iesirii spre DN 14, pe sensul Sibiu - Sebes.Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un ansamblu tir pe banda 1, un cetatean strain in varsta de 36 de ani, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, a intrat ... citeste toata stirea