FOTO. Soferul camionului care a ramas blocat in Ramnicu Valcea este din Prahova

Inspectoratul de Politie Judetean Valcea informeaza, la ora 10.40, ca traficul rutier este afectat in zona Nord a municipiului Ramnicu Valcea, sub Podul Goranu, din cauza blocarii unei autoutilitare. Din fericire, in urma acestui eveniment nu au fost inregistrate victime."Conducatorul auto, un barbat de 60 de ani din municipiul ... citește toată știrea