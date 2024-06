FOTO: Sudul judetului, afectat de furtuna din aceasta seara. De unde s-a sunat la 112

La ora 21.40, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea au facut centralizarea actiunilor la care au intervenit dupa o ora de avertizare meteo Cod Portocaliu si, ulterior, Cod Rosu, sub care s-a aflat treimea de sud a judetului nostru. A fost furtuna destul de puternica in sudul judetului, cu ploi, vijelii, caderi de grindina. Au fost mai multe apeluri la numarul unic de urgenta 112, in special pentru a anunta copaci cazuti pe sosele si ... citește toată știrea