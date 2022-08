Sapte masini au fost avariate noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, intr-un eveniment rutier ce s-a petrecut pe strada Ostroveni, in zona Lacului Ostroveni (Cacacioasa), din municipiul Ramnicu Valcea. Potrivit politistilor rutieri care au ajuns la fata locului, trei autoturisme s-au ciocnit in lant (coliziune ... citeste toata stirea