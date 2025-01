Foto. Tanara de 18 ani, retinuta de politisti. Se afla sub influenta alcoolului cand a fost prinsa

Politistii din cadrul Politiei Orasului Horezu au retinut o tanara de 18 ani, fiind cercetata pentru savarsirea mai multor infractiuni. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca, in dimineata acestei zilei de 2 ianuarie 2025, in jurul orei 09.00, tanara din orasul Horezu, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 665, in localitatea Vaideeni, ar fi acrosat un localnic de 75 de ani, parasind locul accidentului.In urma acestui eveniment, victima a fost transportata la spital pentru ... citește toată știrea