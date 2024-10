Foto. TANARA DECEDATA intr-un accident grav produs in urma cu putin timp pe Valea Oltului

La data de 5 octombrie 2024, in jurul orei 16.00, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost solicitati pentru a interveni la un accident rutier care a avut loc pe DN7, la km 221 +400 m, in localitatea Racovita.Din primele cercetari, a reiesit ca ar fi avut loc o coliziune intre un autoturism si o autoutilitara.Din pacate, in urma coliziunii, a rezultat decesul unei pasagere din autoturism in varsta ... citește toată știrea