FOTO: Tentativa de omor pe bulevardul Dem Radulescu. Si-a lovit tatal si fratele, intentionat, cu masina

Un barbat a incercat sa-si omoare tatal si fratele, lovindu-i cu masina. Incidentul de o gravitate mare a avut loc in data de 30 noiembrie 2022, iar ieri, chiar Ziua Nationala a Romaniei, individul a fost pus in urmarire penala sub acuzatia de tentativa de omor asupra a doi membri de familie si tulburarea ordinii si linistii publice, fiind arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, totul s-a petrecut pe bulevardul Dem Radulescu, din municipiul Ramnicu Valcea, ... citeste toata stirea