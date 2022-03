FOTO. Tineri ratacit intr-o zona inzapezita a muntilor Capatanii, salvati de jandarmii din Valcea

Cinci turisti, printre care se afla si un minor adolescent, s-au ratacit in munti, intr-o zona inzapezita si greu accesibila. Incidentul a avut loc duminica, 13 martie 2022, turistii fiind localizati in zona Valea Mosorosii din muntii Capatanii. Din fericire, tinerii rataciti au fost gasiti teferi si nevatamati, insa au tras o spaima de zile mari."Jandarmii montani au pornit imediat catre locul indicat de apelant, alegand cel mai rapid traseu, reusind astfel sa ajunga in mai putin de 30 de ... citeste toata stirea